Sport in tv oggi lunedì 13 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Una nuova settimana disi apre, in questo13. In primo piano il Preolimpico del curling con le nostre azzurre di scena per centrare un obiettivo estremamente importante. Giornata poi di sorteggi per quanto riguarda la Champions League e l’Europa League di calcio. Scopriremo così i destini delle compagini nostrane. Questo e tanto altro in una giornata tutta da vivere, senza dimenticare i posticipi dei campionati di calcio, basket e volley femminile di Serie A. Guarda la Serie A di calcio in esclusiva su DAZN Di seguito ilseguire il singolo evento in tv: CALENDARIOIN TV(LUNEDI’ 13) 09.00 Curling, Torneo Preolimpico femminile: Estonia-Italia – Nessuna copertura ...