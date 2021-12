Nina Moric, distrutta: “sottomessa come un verme” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nina Moric, è stata una delle più belle modelle al mondo. Croata, fisico statuario, ha fatto impazzire cantanti e conduttori. La sua vita è stata come stare sulle montagne russe: dalla gioia al dolore. Nina Mori, super modella negli anni ’90, ha avuto una vita travagliata. La sua bellezza le è costata cara soprattutto con gli uomini. In particolare la storia con Fabrizio Corona, da cui ha avuto un figlio, Carlos Maria, l’ha segnata tantissimo, tanto da riportarne feroci conseguenze. Dai problemi di autolesionismo, alle accuse di droga, Nina è stata presa di mira anche dalla stampa che non le ha reso giustizia. LEGGI QUI>>> Nina Moric, ve la ricordate agli esordi? Aveva fatto perdere la testa ad un conduttore “Da bambina sono finita in ... Leggi su topicnews (Di lunedì 13 dicembre 2021), è stata una delle più belle modelle al mondo. Croata, fisico statuario, ha fatto impazzire cantanti e conduttori. La sua vita è statastare sulle montagne russe: dalla gioia al dolore.Mori, super modella negli anni ’90, ha avuto una vita travagliata. La sua bellezza le è costata cara soprattutto con gli uomini. In particolare la storia con Fabrizio Corona, da cui ha avuto un figlio, Carlos Maria, l’ha segnata tantissimo, tanto da riportarne feroci conseguenze. Dai problemi di autolesionismo, alle accuse di droga,è stata presa di mira anche dalla stampa che non le ha reso giustizia. LEGGI QUI>>>, ve la ricordate agli esordi? Aveva fatto perdere la testa ad un conduttore “Da bambina sono finita in ...

Advertising

matteo105 : è arrivato il fatidico giorno. Quello in cui ti chiedono “ma tu hai idee per capodanno?” ed io credo di aver rispos… - nonsonouna : @hipsterdelcazzo Ma è Nina Moric - Alessandro_Ill : Prima di leggere il nome pensavo che si trattasse di Nina Moric. - dav7de21 : io voglio nina moric ballerina per una notte #BallandoConLeStelle - ErsyC : @dorinileonardo pensavo fosse nina moric ?? -