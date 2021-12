Gratta e Vinci, beffa da questo biglietto: ancora niente vincite (Di martedì 14 dicembre 2021) Continua il periodo fortunato al Gratta e Vinci, anche se a far discutere è un tagliando che sembra non aver regalato ancora nessun colpo. Scopriamo il perché Periodo fortunatissimo per i giocatori dei Gratta e Vinci, che stanno riscuotendo premi importanti ormai da settimane in tutto il paese. Confermando l’ottimo periodo che sta attraversando l’intero L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 14 dicembre 2021) Continua il periodo fortunato al, anche se a far discutere è un tagliando che sembra non aver regalatonessun colpo. Scopriamo il perché Periodo fortunatissimo per i giocatori dei, che stanno riscuotendo premi importanti ormai da settimane in tutto il paese. Confermando l’ottimo periodo che sta attraversando l’intero L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

zazoomblog : Gratta e Vinci beffa da questo biglietto: ancora niente vincite - #Gratta #Vinci #beffa #questo - Valegirardi : @mr_meco Che ce l'hai un gratta e vinci te? ?????? - VinoNews24 : @Varvaglione, cent’anni di amore per #Taranto. Celebrando un secolo di vita, l’azienda vitivinicola pugliese presen… - okkiofino : + ho ancora il suo centesimo che mi regalò, compro un gratta e vinci e utilizza la moneta per grattare vi terrò agg… - Dorian221190 : RT @sil1994Set: Manuel Che ha la clip al secondo blocco! Felice più di lui in questo momento nemmeno un tizio che ha vinto un milione al gr… -