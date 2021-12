Dl Recovery: verso multe per chi non accetta bancomat (Di lunedì 13 dicembre 2021) Arrivano le multe per chi non accetta pagamenti di qualsiasi importo con bancomat o carte di credito. Un emendamento al dl Recovery all'esame della Commissione Bilancio della Camera, riformulato dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) Arrivano leper chi nonpagamenti di qualsiasi importo cono carte di credito. Un emendamento al dlall'esame della Commissione Bilancio della Camera, riformulato dai ...

Dl Recovery: verso multe per chi non accetta bancomat Arrivano le multe per chi non accetta pagamenti di qualsiasi importo con bancomat o carte di credito. Un emendamento al dl Recovery all'esame della Commissione Bilancio della Camera, riformulato dai relatori in base alle proposte di Stefano Fassina (Leu) e Rebecca Frassini (Lega), prevede una sanzione di minimo 30 euro

Dl Recovery: verso multe per chi non accetta bancomat (ANSA) - ROMA, 13 DIC - Arrivano le multe per chi non accetta pagamenti di qualsiasi importo con bancomat o carte di credito. Un emendamento al dl Recovery all'esame della Commissione Bilancio della Camera

