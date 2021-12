Arriva “One Second”, il grande omaggio di Zhang Yimou al cinema (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo la presentazione in anteprima alla Festa del cinema di Roma, dal 16 dicembre Arriva nelle sale "One Second", il nuovo film di Zhang Yimou (distribuito da Fenix Entertainment e Europictures). Il regista cinese, che lo ha anche co-sceneggiato, ha voluto fare un grande omaggio al cinema, come si vede in questa clip in anteprima. Il film è ambientato negli anni della Rivoluzione Culturale in Cina e racconta la storia di Liu, una giovane che ruba una pellicola cinematografica e viene inseguita da Zhang, evaso da un campo di lavoro forzato, disposto proprio a tutto pur di ottenerla. Tra fiaba e thriller, con dei personaggi particolari e molto riusciti.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo la presentazione in anteprima alla Festa deldi Roma, dal 16 dicembrenelle sale "One", il nuovo film di(distribuito da Fenix Entertainment e Europictures). Il regista cinese, che lo ha anche co-sceneggiato, ha voluto fare unal, come si vede in questa clip in anteprima. Il film è ambientato negli anni della Rivoluzione Culturale in Cina e racconta la storia di Liu, una giovane che ruba una pellicolatografica e viene inseguita da, evaso da un campo di lavoro forzato, disposto proprio a tutto pur di ottenerla. Tra fiaba e thriller, con dei personaggi particolari e molto riusciti.video width="746" height="420" ...

