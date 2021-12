A Mattino 5 News si parla di GF VIP 6 e la faccia di Francesco Vecchi è tutto un programma (Di lunedì 13 dicembre 2021) Prima puntata di Mattino 5 News in solitaria per Francesco Vecchi che inizia il suo lunedì come sempre, dall’attualità con le drammatiche notizie che arrivano dalla Sicilia. Ma anche al giornalista poi tocca la seconda parte, quella più leggera che di solito era gestita da Federica Panicucci, che è invece impegnata in altri lavori per Mediaset e ha quindi lasciato il suo posto ( così narra la versione ufficiale dei fatti). Francesco Vecchi quindi gestirà questo spazio da solo, e oggi ha dovuto iniziare, con sua grandissima soddisfazione, lo si capiva dalla sua faccia, proprio dal GF VIP. Questa sera infatti il pubblico di Canale 5 sarà impegnato nella visione di una nuova puntata del Grande Fratello VIP 6 e da Mattino 5 News arrivano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 13 dicembre 2021) Prima puntata diin solitaria perche inizia il suo lunedì come sempre, dall’attualità con le drammatiche notizie che arrivano dalla Sicilia. Ma anche al giornalista poi tocca la seconda parte, quella più leggera che di solito era gestita da Federica Panicucci, che è invece impegnata in altri lavori per Mediaset e ha quindi lasciato il suo posto ( così narra la versione ufficiale dei fatti).quindi gestirà questo spazio da solo, e oggi ha dovuto iniziare, con sua grandissima soddisfazione, lo si capiva dalla sua, proprio dal GF VIP. Questa sera infatti il pubblico di Canale 5 sarà impegnato nella visione di una nuova puntata del Grande Fratello VIP 6 e daarrivano ...

