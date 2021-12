Super Green pass, ecco da quando scatta e come ottenere la Certificazione verde - ISTRUZIONI (Di domenica 12 dicembre 2021) Super Green pass, da quando scatta e come si ottiene Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Non sarà necessario scaricare... Leggi su feedpress.me (Di domenica 12 dicembre 2021), dasi ottiene Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Non sarà necessario scaricare...

Advertising

borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - AlbertoBagnai : Vuoi mettere la sicurezza che ti dà un medico positivo col super green pass! Non c’è confronto! ?? - borghi_claudio : E infatti, senza essere Nostradamus e in leggero anticipo su metà dicembre ecco che oggi per la prima volta i conta… - ErmesMoras1 : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Il green pass come l'Ue: non funziona? E allora datene agli italiani ancora di più. L’ultima mina… - paolobonotorino : @LaVeritaWeb Atto di grande cura sanitaria il Super Green Pass obbligatorio anche per i lavoratori privati ...in co… -