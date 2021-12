Inter Cagliari 0-0 LIVE: doppio squillo nerazzurro con l’ex Barella (Di domenica 12 dicembre 2021) Allo stadio Meazza, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Inter e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Inter e Cagliari si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Cagliari 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 2? Primo squillo di Barella – l’ex della partita conclude di potenza dalla distanza, palla di poco alta sopra la traversa. 5? Ci prova di nuovo Barella – Altra conclusione di potenza della mezzala, palla ancora di poco a lato. 6? Occasione per il Cagliari – Discesa palla al piede di Deiola, diagonale potente che Handanovic ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Allo stadio Meazza, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 2? Primodidella partita conclude di potenza dalla distanza, palla di poco alta sopra la traversa. 5? Ci prova di nuovo– Altra conclusione di potenza della mezzala, palla ancora di poco a lato. 6? Occasione per il– Discesa palla al piede di Deiola, diagonale potente che Handanovic ...

