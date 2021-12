“Il calcio non è il suo mestiere a questi livelli”, Sconcerti distrugge l’ex giocatore del Napoli! (Di domenica 12 dicembre 2021) Il giornalista Mario Sconcerti ha commentato, attraverso il suo editoriale sul Corriere della Sera, gli anticipi del 17esimo turno di Serie A, soffermandosi sulla prestazione del Milan e dell’ex Napoli, Tiemouè Bakayoko. “Fa fatica a rimanerlo il Milan, sbagliato nel primo tempo, spezzato in due da un centrocampo irrealizzabile. Bakayoko è da tempo purtroppo un equivoco. Generoso, fisicamente splendido, ma il calcio non è il suo mestiere a questi livelli. Non è un caso se da tanto tempo cambia una squadra l’anno con l’unico merito di non costare niente. I suoi vuoti mandano in confusione anche Bennacer, giocatore molto importante per la qualità del suo gioco. Bakayoko Dato per mai pervenuto Bakayoko, lui e Saelemaekers sono le due vere lacune attuali nel ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 dicembre 2021) Il giornalista Marioha commentato, attraverso il suo editoriale sul Corriere della Sera, gli anticipi del 17esimo turno di Serie A, soffermandosi sulla prestazione del Milan e delNapoli, Tiemouè Bakayoko. “Fa fatica a rimanerlo il Milan, sbagliato nel primo tempo, spezzato in due da un centrocampo irrealizzabile. Bakayoko è da tempo purtroppo un equivoco. Generoso, fisicamente splendido, ma ilnon è il suo. Non è un caso se da tanto tempo cambia una squadra l’anno con l’unico merito di non costare niente. I suoi vuoti mandano in confusione anche Bennacer,molto importante per la qualità del suo gioco. Bakayoko Dato per mai pervenuto Bakayoko, lui e Saelemaekers sono le due vere lacune attuali nel ...

