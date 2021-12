Esplosione a Ravanusa | crolla una palazzina | due morti e 7 dispersi | fra cui 3 bambini Salvate due donne | «Voci sotto le macerie»

Advertising

Agenzia_Ansa : Esplosione a Ravanusa, l'appello del sindaco: 'Un disastro, abbiamo bisogno di autobotti'. Carmelo D'Angelo su Face… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitaz… - Agenzia_Ansa : Esplosione a #Ravanusa: una donna di 80 anni è stata estratta viva dalle macerie. Altre voci arrivano dal palazzo c… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Esplosione a #Ravanusa: una donna di 80 anni è stata estratta viva dalle macerie. Altre voci arrivano dal palazzo crollat… - infoitinterno : Esplosione in una palazzina di Ravanusa, dodici persone disperse tra cui tre bambini -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Ravanusa

... sarebbe questa la dinamica della violentissimache aha distrutto 6 palazzine. Sul posto operano 250 uomini tra vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine. "C'è ...I cittadini di, paese di 10mila abitanti nell'Agrigentino, hanno pensato a una bomba quando intorno alle 20.30 di sabato hanno udito un'violentissima. A decine sono scesi in strada terrorizzati, ...La fuga di gas alla base dell’esplosione avvenuta ieri sera a Ravanusa, nell’Agrigentino, è ancora l’ipotesi più probabile per il crollo della palazzina di quattro piani di via Galilei. L’ultimo bilan ...Sul posto operano 250 uomini tra vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine. Agrigentino Esplosione a Ravanusa: 2 vittime, 2 sopravvissute, si cercano sette persone disperse tra le maceri ...