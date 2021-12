Calciomercato Juve, per gennaio c’è l’idea Muriel. Le ultime (Di domenica 12 dicembre 2021) Calciomercato Juve: problema attacco, i bianconeri pensano a Luis Muriel. Il colombiano obiettivo per il mercato di gennaio Stando alle indiscrezioni riportate oggi dal Corriere di Bergamo Luis Muriel starebbe meditano un addio dall’Atalanta a causa dello scarso impiego in questa stagione. La valutazione del giocatore da parte del club sarebbe di circa 20 milioni di euro. Uno scenario che vedrebbe la Juve sicuramente interessata, a causa del problema realizzativo che sta riscontrando la squadra di Allegri. Occhio però anche a Milan e Inter che seguono con interesse il calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021): problema attacco, i bianconeri pensano a Luis. Il colombiano obiettivo per il mercato diStando alle indiscrezioni riportate oggi dal Corriere di Bergamo Luisstarebbe meditano un addio dall’Atalanta a causa dello scarso impiego in questa stagione. La valutazione del giocatore da parte del club sarebbe di circa 20 milioni di euro. Uno scenario che vedrebbe lasicuramente interessata, a causa del problema realizzativo che sta riscontrando la squadra di Allegri. Occhio però anche a Milan e Inter che seguono con interesse il calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

