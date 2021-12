Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma Dimentica Costabile Con Leonardo! (Di sabato 11 dicembre 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Leonardo sorprende Gemma presentandosi sotto casa sua e la dama è al settimo cielo per questa conoscenza. Marika incontra più cavalieri e scoppia quindi la polemica… Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, la sorpresa di Leonardo a cui era già stato fatto cenno è diventata realtà. La dama è stata molto contenta ed è finalmente rientrata in studio dopo la guarigione da Covid. Si è parlato poi anche di Marika e Andrea Nicole. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 11 dicembre 2021)di: Leonardo sorprendepresentandosi sotto casa sua e la dama è al settimo cielo per questa conoscenza. Marika incontra più cavalieri e scoppia quindi la polemica… Ecco cosa è successo nelladi! Nellaquotidiana di, la sorpresa di Leonardo a cui era già stato fatto cenno è diventata realtà. La dama è stata molto contenta ed è finalmente rientrata in studio dopo la guarigione da Covid. Si è parlato poi anche di Marika e Andrea Nicole. Ecco che cosa è successo nelladidi ...

