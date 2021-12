LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2021 in DIRETTA: Laurent in semifinale! Pellegrino vuole il primo podio! (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.49: Tutti con Federico Pellegrino al via della seconda batteria! Al via Pellegrino 8Ita), Jouve (Fra), Cerny (Cze), Clugnet (Gbr), Taugboel (Nor), Kalivoda (Cze) 14.46: Tutto facile o quasi per Klaebo che vince lo Sprint con Ustiugov. Entrambi in finale. Novak e Kaeser attendono il ripescaggio 14.41: Tra poco la prima batteria della gara maschile con al via Klaebo (Nor), Ustiugov (Rus), Novak (Cze), Kaeser (Sui), Berglund (Swe), Seller (Cze) 14.39: Greta Laurent è in semifinale! Vince la svedese Dyvik davanti alla connazionale Ribom, tutte eliminate le altre. 14.35: Attenzione ora alla ultima batteria e al tempo. Al via Dyvik (Swe), Eiduka (Lat), Van der Graaff (Sui), Joensuu (Fin), Parmakoski (Fin), Ribom (Swe) 14.33: Terzo ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.49: Tutti con Federicoal via della seconda batteria! Al via8Ita), Jouve (Fra), Cerny (Cze), Clugnet (Gbr), Taugboel (Nor), Kalivoda (Cze) 14.46: Tutto facile o quasi per Klaebo che vince locon Ustiugov. Entrambi in finale. Novak e Kaeser attendono il ripescaggio 14.41: Tra poco la prima batteria della gara maschile con al via Klaebo (Nor), Ustiugov (Rus), Novak (Cze), Kaeser (Sui), Berglund (Swe), Seller (Cze) 14.39: Gretaè inVince la svedese Dyvik davanti alla connazionale Ribom, tutte eliminate le altre. 14.35: Attenzione ora alla ultima batteria e al tempo. Al via Dyvik (Swe), Eiduka (Lat), Van der Graaff (Sui), Joensuu (Fin), Parmakoski (Fin), Ribom (Swe) 14.33: Terzo ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Val d’Isere in DIRETTA: Odermatt batte il padrone di casa Pinturault! De Aliprandini quarto… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Val d’Isere in DIRETTA: Odermatt batte il padrone di casa Pinturault! De Aliprandini quarto… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci #Odermatt in trionfo nel #Gigante in #ValdIsere! Sul podio #Pinturault e #Feller, che precede d… - lillydessi : LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz in DIRETTA: Sofia Goggia seconda a un soffio da Lara Gut-Behrami - OA Sport… - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022 - LIVE Super G donne Sankt Moritz, Goggia ci riprova -