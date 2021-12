“Fatto in casa per voi”: quiche gamberi e funghi di Benedetta Rossi (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella ventiquattresima puntata della quinta stagione della serie di Food Network Fatto in casa per voi, dedicata alle ricette del menu di pesce alla portata di tutti, Benedetta Rossi, celebre youtuber (il suo canale è il seguitissimo Fatto in casa da Benedetta), ha rivelato la ‘sua‘ ricetta delle quiche gamberi e funghi. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 1 rotolo di pasta sfoglia rotonda, 400 g funghi porcini, 200 g code di gamberi, prezzemolo, 2 uova, 100 ml panna, 1 spicchio d’aglio, 1 scalogno Procedimento In padella, facciamo soffriggere l’aglio e lo scalogno tritati finemente con un generoso filo d’olio. Uniamo i porcini (surgelati) già a ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella ventiquattresima puntata della quinta stagione della serie di Food Networkinper voi, dedicata alle ricette del menu di pesce alla portata di tutti,, celebre youtuber (il suo canale è il seguitissimoinda), ha rivelato la ‘sua‘ ricetta delle. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 1 rotolo di pasta sfoglia rotonda, 400 gporcini, 200 g code di, prezzemolo, 2 uova, 100 ml panna, 1 spicchio d’aglio, 1 scalogno Procedimento In padella, facciamo soffriggere l’aglio e lo scalogno tritati finemente con un generoso filo d’olio. Uniamo i porcini (surgelati) già a ...

