Calciomercato Juve | Vlahovic obiettivo numero uno | assalto a breve?

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 dicembre 2021), colpo Champions: è Dusanil nome in cima alla lista dei desideri per il mercato di gennaio Come sottolinea La Gazzetta dello Sport il rinforzo in attacco è la priorità dellantus per il mercato di gennaio. Dusanè il sogno ma anche l’in pole. Lasi è spinta a una prima offerta con la Fiorentina ma ha capito che serve attendere. Nessuno a oggi sa secambierà squadra a gennaio ma laci proverà. Tottenham e City hanno budget di molto superiore ma il serbo è il favorito di Madama, anche in funzione della rincorsa al quarto posto e della volontà di superare gli ottavi di finale di Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24.