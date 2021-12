Calciomercato Juve, si pensa a gennaio: due cessioni in arrivo (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Calciomercato non dorme mai e quello della Juventus è già nel vivo. Per i tifosi Juventini, a gennaio nessun acquisto programmato per il momento. Al contrario, la dirigenza, vorrebbe piazzare qualche colpo in uscita con lo scopo di alleggerire il monte ingaggi. Ramsey-Juventus Gli agenti di Aaron Ramsey hanno parlato con la società bianconera, il gallese vuole cambiare aria, ma lo stipendio è elevato. Possibilità di vedere un trasferimento con stipendio pagato a metà dai torinesi. Insieme al centrocampista sulla liste dei cedibili ci sono anche Kulusevski, Rabiot e Arthur, per il momento nessuna offerta concreta, ma in caso arrivasse i tre potrebbero fare le valigie alla volta di una nuova destinazione. Leggi su rompipallone (Di sabato 11 dicembre 2021) Ilnon dorme mai e quello dellantus è già nel vivo. Per i tifosintini, anessun acquisto programmato per il momento. Al contrario, la dirigenza, vorrebbe piazzare qualche colpo in uscita con lo scopo di alleggerire il monte ingaggi. Ramsey-ntus Gli agenti di Aaron Ramsey hanno parlato con la società bianconera, il gallese vuole cambiare aria, ma lo stipendio è elevato. Possibilità di vedere un trasferimento con stipendio pagato a metà dai torinesi. Insieme al centrocampista sulla liste dei cedibili ci sono anche Kulusevski, Rabiot e Arthur, per il momento nessuna offerta concreta, ma in caso arrivasse i tre potrebbero fare le valigie alla volta di una nuova destinazione.

