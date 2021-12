Ucraina, gas e Cina. Parla Karaganov, il consigliere di Putin (Di venerdì 10 dicembre 2021) Fate il nome di Sergei Karaganov nei circoli diplomatici e politici a Mosca e non servirà dire altro. Tra i consiglieri del palazzo il professore è certamente uno dei più noti. Presidente del Valdai Club, il think tank da cui Vladimir Putin ha appena lanciato la sua guerra personale alla “cancel culture” occidentale, è stato ed è ancora stratega ascoltato dal presidente e prima di lui dell’ex Primo ministro Evgenij Primakov. Intervistato da Formiche.net, Karaganov, conosciuto come un hardliner ma anche come fine conoscitore della politica estera russa, spiega quali sono le intenzioni del Cremlino al confine con l’Ucraina, dove sono oggi ammassati centosettantamila soldati armati. E lancia un monito inquietante agli Stati Uniti: il pressing diplomatico potrebbe avviCinare la Russia alla ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 dicembre 2021) Fate il nome di Sergeinei circoli diplomatici e politici a Mosca e non servirà dire altro. Tra i consiglieri del palazzo il professore è certamente uno dei più noti. Presidente del Valdai Club, il think tank da cui Vladimirha appena lanciato la sua guerra personale alla “cancel culture” occidentale, è stato ed è ancora stratega ascoltato dal presidente e prima di lui dell’ex Primo ministro Evgenij Primakov. Intervistato da Formiche.net,, conosciuto come un hardliner ma anche come fine conoscitore della politica estera russa, spiega quali sono le intenzioni del Cremlino al confine con l’, dove sono oggi ammassati centosettantamila soldati armati. E lancia un monito inquietante agli Stati Uniti: il pressing diplomatico potrebbe avvire la Russia alla ...

