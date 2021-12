(Di venerdì 10 dicembre 2021) GENOVA - NelCriscito e Destro dovrebbero recuperare almeno per la panchina, niente da fare per gli altri infortunati. Qui: fiducia a Caputo, con Quagliarella in panchina. In difesa ...

Advertising

TuttoFanta : ??Tutte le #ProbabiliFormazioni della 17° giornata di #fantacalcio ??Sempre aggiornate e con le percentuali #voto p… - infoitsport : Udinese Milan, Serie A: pronostico, probabili formazioni, dove vederla 11 Dicembre 2021 - TuttoFanta : ?? #SALERNITANA: tra i convocati di Colantuono, oltre i lungodegenti si aggiunge l'assenza di #Djuric. ??… - TernanaNews : Ternana-Benevento: probabili formazioni, orario d'inizio e diretta streaming - sportli26181512 : Probabili formazioni Genoa-Sampdoria: aggiornamenti: Shevchenko dovrebbe recuperare Criscito e Destro almeno per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

GENOVA - Nel Genoa Criscito e Destro dovrebbero recuperare almeno per la panchina, niente da fare per gli altri infortunati. Qui Sampdoria: fiducia a Caputo, con Quagliarella in panchina. In difesa ...Villarreal - Rayo Vallecano è una gara valida per la diciassettesima giornata della Liga. Qui le, la diretta tv e streaming e i pronostici VILLARREAL - RAYO VALLECANO - domenica ore 14:00 Dopo la partita che la squadra di Emery ha sfornato contro l'Atalanta in Champions ...Cristiano Lucarelli sembra intenzionato a cambiare il meno possibile anche se non mancano i dubbi. Caserta invece va dritto per la sua strada ...GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Vasquez; Sabelli, Behrami, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Ekuban. All. Shevchenko. A disp. Marchetti, Semper, Vanheusden, Criscito, Bani, Touré, Melegoni ...