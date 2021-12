Manuel e Lulù Selassiè nel letto: "Effusioni spinte". Di notte, la loro "prima volta". GfVip, regia in tilt (Di venerdì 10 dicembre 2021) Colpo di scena o, forse, colpo di coda: l'amicizia tra Lulù e Bortuzzo - che sembrava essere giunta al capolinea - adesso torna a far parlare. “Qui non si capisce più una mazza”, dice Aldo Montano. E non ha tutti i torti: vede Manuel fare un massaggio super hot al lato B (sodissimo) di ‘Lulù' Selassiè. Però, il nuotatore nomina la ragazza, dissociandosi da alcuni suoi atteggiamenti, mandando ancora una volta in confusione i concorrenti della casa più spiata d'Italia. Nelle scorse ore c'è stato pure un bacio infuocato tra i due ragazzi. Manuel trascina a sé Lulù: è di nuovo passione? Pare di sì, ma a fasi alterne. Il riavvicinamento arriva dopo alcuni giorni in cui Manuel allontana Lulù. Poi decide di dire sì e farle un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Colpo di scena o, forse, colpo di coda: l'amicizia trae Bortuzzo - che sembrava essere giunta al capolinea - adesso torna a far parlare. “Qui non si capisce più una mazza”, dice Aldo Montano. E non ha tutti i torti: vedefare un massaggio super hot al lato B (sodissimo) di ‘. Però, il nuotatore nomina la ragazza, dissociandosi da alcuni suoi atteggiamenti, mandando ancora unain confusione i concorrenti della casa più spiata d'Italia. Nelle scorse ore c'è stato pure un bacio infuocato tra i due ragazzi.trascina a sé: è di nuovo passione? Pare di sì, ma a fasi alterne. Il riavvicinamento arriva dopo alcuni giorni in cuiallontana. Poi decide di dire sì e farle un ...

