“Io con lui sposato?”. Barbara D’Urso, è il momento della verità. E lei decide di parlare (Di venerdì 10 dicembre 2021) Parliamo di oltre quarant’anni fa, il mondo della televisione e della musica ospitavano tutt’altre star rispetto ad oggi, a parte qualche inarrestabile eccezione, ma Memo Remigi già era un nome più che inserito. Invece nel frattempo c’era una giovane Barbara D’Urso che era appena arrivata a Milano, con i suoi sogni in tasca. Lei aveva solamente 19 anni, mentre lui andava già verso i quaranta. Una storia che ha visto addirittura la convivenza, nata subito dopo la separazione di Memo Remigi da sua moglie Lucia Russo (scomparsa il 12 gennaio scorso). Peccato che quest’ultimo ha poi affermato che, quel matrimonio, sarebbe stato messo in crisi proprio a causa di Barbara D’Urso. Dichiarazione che ha fatto saltare su tutte le furie la presentatrice. Dopo un anno, il cantante, paroliere, ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 10 dicembre 2021) Parliamo di oltre quarant’anni fa, il mondotelevisione emusica ospitavano tutt’altre star rispetto ad oggi, a parte qualche inarrestabile eccezione, ma Memo Remigi già era un nome più che inserito. Invece nel frattempo c’era una giovaneche era appena arrivata a Milano, con i suoi sogni in tasca. Lei aveva solamente 19 anni, mentre lui andava già verso i quaranta. Una storia che ha visto addirittura la convivenza, nata subito dopo la separazione di Memo Remigi da sua moglie Lucia Russo (scomparsa il 12 gennaio scorso). Peccato che quest’ultimo ha poi affermato che, quel matrimonio, sarebbe stato messo in crisi proprio a causa di. Dichiarazione che ha fatto saltare su tutte le furie la presentatrice. Dopo un anno, il cantante, paroliere, ...

