Ancora un guasto sulla Roma - Lido: treni fermi e pendolari in ginocchio, assalto alle navette (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un incubo senza fine per i pendolari. Non trova pace la ferrovia Roma - Lido: ieri mattina l'ennesimo guasto tecnico alla linea aerea presso la stazione di Acilia. Un problema non di poco conto visto ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un incubo senza fine per i. Non trova pace la ferrovia: ieri mattina l'ennesimotecnico alla linea aerea presso la stazione di Acilia. Un problema non di poco conto visto ...

Advertising

PendolariRMNord : RT @Stefani93617374: @InfoAtac Buongiorno @infoatac il display alla stazione di Labaro è ancora guasto. - radioromait : Trasporti, Roma-Lido ancora nel caos per l’ennesimo guasto: pendolari inferociti - Marialuisamean1 : RT @LuceverdeRoma: [AGG] ?? #Roma #treni - Linea Roma - Lido ?? Linea ancora interrotta per guasto tecnico ? Predisposto servizio Bus ?? so… - TGEUR24 : RT @LuceverdeRoma: [AGG] ?? #Roma #treni - Linea Roma - Lido ?? Linea ancora interrotta per guasto tecnico ? Predisposto servizio Bus ?? so… - LuceverdeRoma : [AGG] ?? #Roma #treni - Linea Roma - Lido ?? Linea ancora interrotta per guasto tecnico ? Predisposto servizio Bus… -