Verstappen come Agassi | «Costruito a tavolino da Papà Jos per essere un campione di Formula 1»

Il padre di Max Verstappen è Jos, un paio di podi in Formula 1 prima di investire la sua vita su quella del figlio. In una lunga intervista alla BBC parla di come Max è arrivato a giocarsi il Mondiale di Formula 1 all'ultima gara, appaiato in classifica con Lewis Hamilton. E di lui, nello stesso articolo, parla così Frits van Amersfoort, proprietario della scuderia olandese che ha lanciato Max in Formula 3 nel 2014: "Insieme Jos e Sophie hanno Costruito un bambino che aveva i geni giusti. Max è stato programmato per essere un pilota da corsa. Andre Agassi è stato Costruito da suo padre come un robot da tennis. Jos era così. Ha preparato e programmato suo figlio per essere il miglior pilota da corsa del ..."

