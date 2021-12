Palermo, bimba di 11 mesi ricoverata in ospedale per overdose: questo è il quarto caso in un mese (Di giovedì 9 dicembre 2021) . Una bimba di soli 11 mesi è stata ricoverata per overdose presso l’ospedale Di Cristina di Palermo. La piccola potrebbe aver assunto cannabinoidi trovati in casa. Si tratta del quarto caso in poco meno di un mese a Palermo: una bimba di 11 mesi è stata ricoverata in overdose all’ospedale Di Cristina. La piccola, le cui condizioni di salute sono fortunatamente migliorate dopo un iniziale ricovero nel reparto di Rianimazione per salvarle la vita, avrebbe assunto cannabinoidi, droga molto probabilmente trovata in casa. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, la Procura dei minori ha subito avviato un’indagine ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 9 dicembre 2021) . Unadi soli 11è stataperpresso l’Di Cristina di. La piccola potrebbe aver assunto cannabinoidi trovati in casa. Si tratta delin poco meno di un: unadi 11è statainall’Di Cristina. La piccola, le cui condizioni di salute sono fortunatamente migliorate dopo un iniziale ricovero nel reparto di Rianimazione per salvarle la vita, avrebbe assunto cannabinoidi, droga molto probabilmente trovata in casa. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, la Procura dei minori ha subito avviato un’indagine ...

