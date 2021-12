Non è l’Arena, è un circo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nonostante i No vax e/o No green pass sostengano di essere censurati e perseguitati dal pensiero unico dominante imposto dalla dittatura (nazi)sanitaria, questi personaggi più o meno pittoreschi sono presenti tutti i giorni, spesso più di uno alla volta, su tutte le reti televisive dove esprimono liberamente le loro teorie. L’acme è stata l’ultima puntata del talk-show di Massimo Giletti, dove era stato invitato come ospite d’onore il medico di Biella che si era presentato al centro vaccinale con un braccio di silicone per cercare di ottenere il green pass senza farsi il vaccino. Si possono mai negare una telecamera e un microfono a un tale esponente del genio italico? Giammai. Oltre a questo brillante esponente del dissenso, a parlare di come affrontare la peggiore crisi sanitaria ed economica del Dopoguerra c’era anche un medico antivaccinista pentito, protagonista di libri e ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nonostante i No vax e/o No green pass sostengano di essere censurati e perseguitati dal pensiero unico dominante imposto dalla dittatura (nazi)sanitaria, questi personaggi più o meno pittoreschi sono presenti tutti i giorni, spesso più di uno alla volta, su tutte le reti televisive dove esprimono liberamente le loro teorie. L’acme è stata l’ultima puntata del talk-show di Massimo Giletti, dove era stato invitato come ospite d’onore il medico di Biella che si era presentato al centro vaccinale con un braccio di silicone per cercare di ottenere il green pass senza farsi il vaccino. Si possono mai negare una telecamera e un microfono a un tale esponente del genio italico? Giammai. Oltre a questo brillante esponente del dissenso, a parlare di come affrontare la peggiore crisi sanitaria ed economica del Dopoguerra c’era anche un medico antivaccinista pentito, protagonista di libri e ...

