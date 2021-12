(Di giovedì 9 dicembre 2021) Andiamo a scoprire ledi, ultima giornata del gruppo C di Conference League. Fischio d’inizio alle ore 18.45 allo stadio Vasil Levski di. La classifica vede in testa il Bodo/Glimt con 11 punti, seguito dallaa 10. Terzo posto per lo Zorya a 6, fanalino di coda ilcon 1 solo punto. I bulgari sono già eliminati dalla competizione, quast’ultima partita serve solo per evitare di terminare il girone senza vittorie. La squadra del tecnico Stoycho Mladenov si trova in seconda posizione nel campionato bulgaro, a molta distanza però dalla prima posizione occupata dal Ludogorets. I giallorossi di José Mourinho si trovano al quinto posto della Serie A, distaccati ben 9 punti dal quarto ...

Advertising

Mediagol : Conference League, CSKA Sofia-Roma: le formazioni ufficiali del match - 11contro11 : CSKA Sofia-#Roma, le formazioni ufficiali #CSKASofia #Estero #11contro11 - romanewseu : ??????Seguite qui la partita della Roma con il commento LIVE di Romanews ?????? - sportli26181512 : LIVE Alle 18:45 Cska Sofia-Roma: spazio a Bove, davanti Abraham-Mayoral - SkyTG24 : Europa e Conference League, alle 18.45 Napoli-Leicester e Cska Sofia-Roma: le formazioni -

Ultime Notizie dalla rete : CSKA Sofia

... si giocano oggi altre tre partite che vedono impegnate squadre italiane in lotta per qualificarsi al turno successivo: alle 18.45 c'è sia Napoli - Leicester di Europa League sia- Roma di ...- Roma, dove vederla in tv e streaming Il match trae Roma andrà in scena alle ore 18.45 allo stadio nazionale Vasil Levski die sarà visibile su , Sky Sport 253 e in ...Le scelte dei due tecnici in vista della sfida di Conference League tra la Roma di Mourinho in trasferta in Bulgaria contro il CSKA Sofia.La Roma di Mourinho gioca a Sofia la sua ultima partita del girone di Conference League. E devono vincere i giallorossi e sperare che il Bodo non superi lo Zorya per passare primi nel girone: ...