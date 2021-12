Arnautovic | “Ibrahimovic? Una personalità e un giocatore migliore di me”

Advertising

1 L'attaccante austriaco del Bologna , Marko, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare del passato in ... un'opzione: io gioco'- 'Noooo... Ibra è ...... Boyé potrebbe rappresentare una buona alternativa ad. Prima di qualche esperienza non ... Bologna, uno sguardo al mercato: 'Io vicino al Bologna grazie a Sinisa' Oltre a Boyé, di ...Marko Arnautovic ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato anche di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Ibrahimovic ...Marko Arnautovic si racconta in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Qui le parole principali del centravanti del Bologna su presente, passato, futuro e compagni. INTER – “Ero un ragazzo: al Luna ...