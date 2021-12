Tutta colpa di Freud: trama secondo episodio della fiction con Claudio Bisio e Claudia Pandolfi su Canale 5 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Claudio Bisio torna ancora una volta su Canale5 con la sua ultima fatica attoriale. Tutta colpa di Freud è infatti il progetto ispirato all’omonimo film del regista Paolo Genovese che lo vede protagonista di questa fiction che lo sta mettendo al centro di una divertente trama Tutta da scoprire. Il personaggio da lui interpretato è uno psicanalista padre di tre figlie alle prese con gli alti e bassi del loro complesso rapporto. Il secondo appuntamento con la serie tv va in onda mercoledì 8 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:40 circa sulla rete ammiraglia della Mediaset e svelerà il secondo episodio di questa divertente trama che vede anche la ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021)torna ancora una volta su5 con la sua ultima fatica attoriale.diè infatti il progetto ispirato all’omonimo film del regista Paolo Genovese che lo vede protagonista di questache lo sta mettendo al centro di una divertenteda scoprire. Il personaggio da lui interpretato è uno psicanalista padre di tre figlie alle prese con gli alti e bassi del loro complesso rapporto. Ilappuntamento con la serie tv va in onda mercoledì 8 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:40 circa sulla rete ammiragliaMediaset e svelerà ildi questa divertenteche vede anche la ...

