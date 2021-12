Sigarette elettroniche per smettere di fumare, sempre meno dubbi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – Il Regno Unito si è dato come obiettivo il 2030 per ridurre a meno del 5% i fumatori. Un target ambizioso che dovrebbe richiedere più tempo del previsto, forse, sarà centrato al 2038. Qualunque sia la scadenza, “le Sigarette elettroniche rimangono l’aiuto più popolare per smettere, ma i tassi di consumo di Sigarette elettroniche rimangono invariati dal 2013”, denuncia Rosanna O’Connor, direttore del dipartimento Dipendenze e Inclusione del sistema sanitario inglese. Il suo è uno degli interventi più attesi dell’ultima edizione del “The e-cigarette summit”, che dal 2013 raccoglie studiosi di mezzo mondo su questo tema. Va invertita la rotta Oltremanica, dove il mancato aumento del ricorso alle Sigarette elettroniche è dovuto a un ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 dicembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – Il Regno Unito si è dato come obiettivo il 2030 per ridurre adel 5% i fumatori. Un target ambizioso che dovrebbe richiedere più tempo del previsto, forse, sarà centrato al 2038. Qualunque sia la scadenza, “lerimangono l’aiuto più popolare per, ma i tassi di consumo dirimangono invariati dal 2013”, denuncia Rosanna O’Connor, direttore del dipartimento Dipendenze e Inclusione del sistema sanitario inglese. Il suo è uno degli interventi più attesi dell’ultima edizione del “The e-cigarette summit”, che dal 2013 raccoglie studiosi di mezzo mondo su questo tema. Va invertita la rotta Oltremanica, dove il mancato aumento del ricorso alleè dovuto a un ...

