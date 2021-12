Il Papa non chiede a Comunione e liberazione un semplice maquillage istituzionale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “C’è gloria per tutti!”. Parafrasando la sostanza dell’Editto di Costantino, con il quale nel 313 l’Imperatore romano riconobbe ai cristiani e alle minoranze piena libertà di culto e pari dignità, verrebbe da dire che questa è la sintesi delle comunicazioni rese dal presidente ad interim della Fraternità di Comunione e liberazione, Davide Prosperi, ai sui aderenti. Se il carisma non è verticistico, ma comunionale (in quanto destinato a continuare nel tempo non solo nel fondatore o in chi gli succede, ma in tutti i membri della realtà originata dallo stesso, così come ha spiegato padre Ghirlanda ai Memores Domini); se la relativa responsabilità grava su ciascuno; se insomma – riprendendo don Giussani – “Il singolo è responsabile di tutta la Fraternità in cui è immerso, qualunque sia la sua condizione attuale, di salute o di malattia, di letizia o di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “C’è gloria per tutti!”. Parafrasando la sostanza dell’Editto di Costantino, con il quale nel 313 l’Imperatore romano riconobbe ai cristiani e alle minoranze piena libertà di culto e pari dignità, verrebbe da dire che questa è la sintesi delle comunicazioni rese dal presidente ad interim della Fraternità di, Davide Prosperi, ai sui aderenti. Se il carisma non è verticistico, ma comunionale (in quanto destinato a continuare nel tempo non solo nel fondatore o in chi gli succede, ma in tutti i membri della realtà originata dallo stesso, così come ha spiegato padre Ghirlanda ai Memores Domini); se la relativa responsabilità grava su ciascuno; se insomma – riprendendo don Giussani – “Il singolo è responsabile di tutta la Fraternità in cui è immerso, qualunque sia la sua condizione attuale, di salute o di malattia, di letizia o di ...

Advertising

VittorioSgarbi : #sgarbeide Il Papa: «Il peccato della carne non è tra i più gravi». Anche i vescovi possono godere. @stampasgarbi @Libero_official - Agenzia_Ansa : 'Oggi c'è il rischio di scordare chi siamo, ossessionati da mille apparenze ma l'invito 'conosci te stesso', vale a… - vaticannews_it : #7dicembre #Bassetti @UCSCEI “Con quel discorso ai migranti il Papa ha messo in crisi me per come vivo il mio crist… - SatiLeaks : RT @VittorioSgarbi: #sgarbeide Il Papa: «Il peccato della carne non è tra i più gravi». Anche i vescovi possono godere. @stampasgarbi @Libe… - AttilaAzureRive : RT @Uther_Raffaele: Papà mangio dalla mia amica a pranzo? Ok Papà dopo pranzo andiamo a fare un giro in centro Ok Papà, visto che siamo qui… -