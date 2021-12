Green pass, continuano i controlli: 1.995 persone e 250 negozi, multati in 7 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) continuano i controlli da parte delle forze dell’ordine per verificare il possesso del Green pass e il rispetto di tutte le norme anti-Covid. Nella giornata di martedì 7 dicembre gli agenti di tutte le forze di polizia in provincia di Bergamo hanno sottoposto a controllo 1.995 persone e 250 esercizi commerciali. Nel report sull’attività svolta fornito dalla Prefettura emerge come siano state 5 le persone sanzionate per mancanza di Green pass in luoghi o situazioni nei quali sarebbe stato necessario: a queste se ne aggiunge un’altra multata per mancanza di mascherina. Tra le attività commerciali solo una è stata sanzionata. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 dicembre 2021)da parte delle forze dell’ordine per verificare il possesso dele il rispetto di tutte le norme anti-Covid. Nella giornata di martedì 7 dicembre gli agenti di tutte le forze di polizia in provincia di Bergamo hanno sottoposto a controllo 1.995e 250 esercizi commerciali. Nel report sull’attività svolta fornito dalla Prefettura emerge come siano state 5 lesanzionate per mancanza diin luoghi o situazioni nei quali sarebbe stato necessario: a queste se ne aggiunge un’altra multata per mancanza di mascherina. Tra le attività commerciali solo una è stata sanzionata.

fattoquotidiano : Il tribunale di Namur, in Vallonia, ha bocciato il Green pass belga, seconda sentenza contraria al lasciapassare do… - Corriere : ?? Il decreto del super green pass rischia di impattare sul diritto allo studio di milioni di giovani - NicolaPorro : È entrato in vigore il #supergreenpass. Nel suo #ruggito, il nostro @DelpapaMax ci spiega perché non gli va proprio… - MargheritaChio3 : @NinaStratulat All'entrata avranno dovuto esibire il green pass SUPER????? La veduta di tutta quella gente a teatro… - lorenzosimeoni6 : Il super green pass è una cagata pazzesca - Il Controcanto - Rassegna st... -