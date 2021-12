Cska Sofia-Roma, Mourinho in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Grande attesa per ascoltare le dichiarazioni di Josè Mourinho nella conferenza stampa della vigilia della trasferta in Bulgaria contro il Cska Sofia. Il tecnico portoghese parlerà alle 19:00 di mercoledì 8 dicembre. La conferenza stampa potrà essere seguita sui canali social del club giallorosso (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube). Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, per non farvi perdere nemmeno una parole del tecnico portoghese in un momento delicato della stagione giallorossa. SEGUI LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Grande attesa per ascoltare le dichiarazioni di Josènelladella vigilia della trasferta in Bulgaria contro il. Il tecnico portoghese parlerà alle 19:00 di mercoledì 8 dicembre. Lapotrà essere seguita sui canali social del club giallorosso (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube). Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, per non farvi perdere nemmeno una parole del tecnico portoghese in un momento delicato della stagione giallorossa. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

Advertising

LAROMA24 : CSKA Sofia-Roma, il programma della vigilia: rifinitura alle 11:00, conferenza stampa di Mourinho alle 19:00 #AsRoma - IlgiallorossoIt : Cancellare la brutta figura rimediata contro l’Inter sperando anche in buone notizie dall’Ucraina: è questo l’obiet… - RomaRadio : I titoli della #RassegnaStampa ?? ?? Trigoria, verso il Cska Sofia: turnover leggero per Mourinho ?? Sampdoria verso… - periodicodaily : CSKA Sofia vs Roma: pronostico e possibi formazioni da dove iniziamo #conferenceleague #9dicembre @DanieleLaManna7 - zazoomblog : CSKA Sofia vs Roma: pronostico e possibili formazioni - #Sofia #Roma: #pronostico #possibili -