Borsa: Shanghai apre a +0,11%, Shenzhen +0,54% (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio positivo: l'indice Composite di Shanghai sale nelle prima battute dello 0,11%, a 3.599,02 punti, mentre quello di Shenzhen sale dello 0,54%, a quota 2. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio positivo: l'indice Composite disale nelle prima battute dello 0,11%, a 3.599,02 punti, mentre quello disale dello 0,54%, a quota 2.

Le Borse "archiviano" Omicron, l'Europa vola con i tech, Milano chiude a +2,4% Anche la borsa di Hong Kong è andata bene, con l'indice Hang Seng in rialzo di oltre l'1,9%, mentre i mercati azionari di Shanghai e Shenzhen sono scesi. Mercati, per saperne di più I podcast con i ...

Borsa: Shanghai apre a +0,11%, Shenzhen +0,54% - Ultima Ora Agenzia ANSA Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,22% Balza in avanti l'indice della Borsa cinese, con un incremento dello 0,22%, a quota 3.602,82 in apertura.

Borsa: Hong Kong apre a +0,06%, Kaisa ferma contrattazioni La Borsa di Hong Kong apre poco mossa sui timori legati al comparto immobiliare, con vari operatori a rischio default: l'indice Hang Seng sale nelle prime battute dello 0,06%, a 23.997,81. (ANSA) ...

