Ballando con le Stelle | l’annuncio di Milly Carlucci sorprende tutti | pazzesco

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)con le, arrivainaspettato di: il VIDEO lascia senza parole, la presentatrice ci è riuscita stavolta Nell’ultima puntata andata in onda,con le,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

RadioItalia : Ermal Meta ha decorato il suo albero di Natale, ballando con la fidanzata. Voi l'avete fatto? C'è già aria di fest… - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @alvise_rigo e @tove_villfor vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Rosa9029c : RT @RadioItalia: Ermal Meta ha decorato il suo albero di Natale, ballando con la fidanzata. Voi l'avete fatto? C'è già aria di feste! ?? ??… - infoitcultura : Ballando con le stelle, colpaccio di Milly Carlucci: “È un onore averla ospite” -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

Milly Carlucci annuncia la prossima ospite della semifinale dile stelle: 'Emozionata di averla' Sabato prossimo andrà in onda la semifinale dile stelle e Milly Carlucci nelle scorse ora ha annunciato attraverso i suoi profili Instagram ...Detto Fatto, ospite fa una rivelazione sule stelle: 'Spoilero chi vince secondo me' Puntata di festa quella di oggi 8 dicembre di Detto Fatto dove non sono mancate tutorial e rubriche incentrate sul Natale e le Festività. Ed ...Ballando con le Stelle, arriva l'annuncio inaspettato di Milly Carlucci: il VIDEO lascia senza parole, la presentatrice ci è riuscita stavolta ...Ballando con le Stelle sta riscuotendo anche per questa edizione un successo straordinario. La bambina ritratta in questa foto, oggi è una delle ballerine più talentuose ed avvenenti di Ballando con ...