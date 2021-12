(Di martedì 7 dicembre 2021) – la mia vignetta sulla prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #supergreenpass #greenpass #COVID19 Il Fatto Quotidiano #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Con l'introduzione del Green Pass rafforzato (oGreen Pass ) avvenuta ieri, destinato ad accompagnarci almeno fino a metà gennaio, ha fatto il suo debutto anche un aggiornamento per VerificaC19 , l'applicazione ufficiale attraverso cui ...... Tom Felton, Simon Fisher - Becker, Shirley Henderson e Luke Youngblood , oltre aifan Pete Davidson e Jay Leno , prima dell'arrivo della reunion in programma per l'1 gennaio prossimo; ...Cosa succede da oggi, riguardo al green pass? Solo i vaccinati possono svolgere alcune attività, invece precluse a chi ha un tampone negativo. Ecco quali!Il dottor Fabrizio Pregliasco, intervistato a "Un giorno da pecora", ha voluto parlare del super green pass e della possibile quarta dose di vaccino contro la Covid-19.