Spider-Man: No Way Home, la colonna sonora sembra confermare la presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield (Di martedì 7 dicembre 2021) La colonna sonora di Spider-Man: No Way Home sembra abbia confermato la presenza nel film di Tobey Maguire e Andrew Garfield. La colonna sonora del film Spider-Man: No Way Home sembra essere apparsa online e uno dei brani composti da Michael Giacchino, secondo alcuni fan, sembra aver confermato la presenza delle versioni alternative di Peter Parker interpretate da Tobey Maguire e Andrew Garfield. Sui social media, nelle ultime ore, sono apparsi dei file che sembra fossero stati condivisi in una cartella Google Drive. La ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 dicembre 2021) Ladi-Man: No Wayabbia confermato lanel film di. Ladel film-Man: No Wayessere apparsa online e uno dei brani composti da Michael Giacchino, secondo alcuni fan,aver confermato ladelle versioni alternative di Peter Parker interpretate da. Sui social media, nelle ultime ore, sono apparsi dei file chefossero stati condivisi in una cartella Google Drive. La ...

