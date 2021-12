Real Madrid-Inter 2-0, Inzaghi: “C’è rammarico soprattutto per il primo tempo. Barella grave ingenuità” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Molto rammarico, un primo tempo secondo me fatto bene e con personalità, abbiamo creato diverse situazioni, i numeri sono a nostro favore e siamo purtroppo andati a riposo sotto di un gol. Torniamo a casa con la personalità con cui abbiamo giocato al Bernabeu, volevamo fare un risultato diverso ma ci aiuterà per la personalità futura”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, al termine della sconfitta rimediata sul campo del Real Madrid: “A livello di gioco abbiamo sviluppato bene, abbiamo creato tantissime situazioni, aver chiuso il primo tempo sotto 1-0 è stato il problema. Avevamo qualche giocatore stanco, ma c’è poco da dire sulla prestazione. Sicuramente potevamo fare di più contro il Real ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Molto, unsecondo me fatto bene e con personalità, abbiamo creato diverse situazioni, i numeri sono a nostro favore e siamo purtroppo andati a riposo sotto di un gol. Torniamo a casa con la personalità con cui abbiamo giocato al Bernabeu, volevamo fare un risultato diverso ma ci aiuterà per la personalità futura”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Simone, al termine della sconfitta rimediata sul campo del: “A livello di gioco abbiamo sviluppato bene, abbiamo creato tantissime situazioni, aver chiuso ilsotto 1-0 è stato il problema. Avevamo qualche giocatore stanco, ma c’è poco da dire sulla prestazione. Sicuramente potevamo fare di più contro il...

