(Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – La Camera di Commercio e ladidihanno compartecipato all’organizzazione dell’eventoon Ice, la pista di pattinaggio sul ghiaccio aperta per le festività di Natale, in piazza Mons. Antonio Forte. Inaugurata sabato scorso, la pista resterà aperta fino a domenica 9 gennaio, tutti i giorni, e nei fine settimana sarà anche accompagnata da mercatini di Natale, insieme ad eventi e degustazioni. La manifestazione, voluta dall’Acap, associazione commercianti e artigiani di, con il patrocinio del comune, mira a creare momenti di animazione per le famiglie e occasioni di crescita per le attività commerciali. “Anche quest’anno – ha affermato la presidente Maria ...

Advertising

anteprima24 : ** Polla on Ice con #Confesercenti provinciale di ##Salerno e Vallo di Diano ** - ottopagine : Polla on Ice con Confesercenti provinciale di Salerno e Vallo di Diano #Polla - pengueraffaele : Polla on Ice con Confesercenti provinciale di Salerno e Vallo di Diano -

Ultime Notizie dalla rete : Polla Ice

anteprima24.it

on: al via da ieri, in piazza Monsignor Forte, i mercatini, le degustazioni e gli eventi che renderanno magica ogni sera, dalle 20 alla mezzanotte, per grandi e piccini. La domenica, ...on: al via da ieri, in piazza Monsignor Forte, i mercatini, le degustazioni e gli eventi che renderanno magica ogni sera, dalle 20 alla mezzanotte, per grandi e piccini. La domenica, ...Venerdì 10 dicembre, alle ore 19, Mercato San Severino ospiterà l'iniziativa "Riciclalbero" nel villaggio di Babbo Natale. L'evento, alle ore 19, si terrà in piazza Luigi e Cecchino Cacciatore, nella ...Polla on Ice: al via da ieri, in piazza Monsignor Forte, i mercatini, le degustazioni e gli eventi che renderanno magica ogni sera, dalle 20 alla mezzanotte, per grandi e piccini. La domenica, previs ...