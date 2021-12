Orrore in casa, anziano ucciso con coltello e motosega (Di martedì 7 dicembre 2021) anziano ucciso con coltello e motosega: le armi del delitto ritrovate sul posto con uno test scritto che sarebbe dell’assassino Un uomo di 82 anni è stato brutalmente ucciso in casa. Si tratta di Pierantonio Secondi e il fatto è avvenuto a Milano in via Giulio Romano, al settimo piano di una palazzina al civico 27. Getty ImagesL’anziano è stato colpito con un’arma da taglia ma anche da una motosega. I carabinieri che hanno perlustrato l’appartemento sostengono che l’assassino sia entrato facendo un foro alla porta d’ingresso. Dopo aver ucciso, ha lasciato tutte le armi sul luogo e si è dato alla fuga. In città è scattato subito l’allarme e la caccia all’uomo. I sospetti ricadono su un uomo di 35 anni ed in particolare ... Leggi su ck12 (Di martedì 7 dicembre 2021)con: le armi del delitto ritrovate sul posto con uno test scritto che sarebbe dell’assassino Un uomo di 82 anni è stato brutalmentein. Si tratta di Pierantonio Secondi e il fatto è avvenuto a Milano in via Giulio Romano, al settimo piano di una palazzina al civico 27. Getty ImagesL’è stato colpito con un’arma da taglia ma anche da una. I carabinieri che hanno perlustrato l’appartemento sostengono che l’assassino sia entrato facendo un foro alla porta d’ingresso. Dopo aver, ha lasciato tutte le armi sul luogo e si è dato alla fuga. In città è scattato subito l’allarme e la caccia all’uomo. I sospetti ricadono su un uomo di 35 anni ed in particolare ...

Advertising

Rebybor11 : RT @tg2rai: Orrore a sud di #Berlino. In una casa sono stati trovati i corpi di 5 persone. 3 sono bambini. Uccisi con armi da fuoco e da ta… - infoitestero : Viene ricoverato e il nipote scopre 100 gatti morti. L’orrore a casa di un pensionato. - FrancoScarsell2 : Orrore a Milano.Un uomo di 82 anni,incensurato,e’ stato ucciso a coltellate nel suo appartamento di un condominio i… - infoitinterno : Choc e orrore in casa: donna trovata carbonizzata dalla figlia - VotaSpartaco : RT @Animal_Genocide: #Francia Orrore a #Nizza, 100 #gatti morti scoperti nella casa di un pensionato, venti animali in condizioni pietose s… -