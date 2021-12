Neve a Milano e in Valpadana, piogge e temporali al Centro Sud: le previsioni meteo (Di martedì 7 dicembre 2021) La tregua dal maltempo ha le ore contate. Mercoledì 8 dicembre arriverà la prima vera sferzata invernale che porterà Neve in pianura. Fiocchi bianchi sono attesi su Piemonte, Lombardia e in Liguria con forti venti di tramontana. Potrebbero cadere fino a 10 cm di Neve a Milano, Torino ma anche ad Alessandria, Pavia, Bergamo e Piacenza. La perturbazione sul resto d'Italia invece si estenderà alla Sardegna e al Lazio con piogge e temporali. piogge anche su Veneto e Friuli Venezia Giulia dove la quota Neve sarà superiore intorno ai 400 metri. I venti soffieranno molto forti sul Mare Adriatico dove lo Scirocco provocherà anche delle mareggiate. Possibile acqua alta a Venezia. Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 dicembre 2021) La tregua dal maltempo ha le ore contate. Mercoledì 8 dicembre arriverà la prima vera sferzata invernale che porteràin pianura. Fiocchi bianchi sono attesi su Piemonte, Lombardia e in Liguria con forti venti di tramontana. Potrebbero cadere fino a 10 cm di, Torino ma anche ad Alessandria, Pavia, Bergamo e Piacenza. La perturbazione sul resto d'Italia invece si estenderà alla Sardegna e al Lazio conanche su Veneto e Friuli Venezia Giulia dove la quotasarà superiore intorno ai 400 metri. I venti soffieranno molto forti sul Mare Adriatico dove lo Scirocco provocherà anche delle mareggiate. Possibile acqua alta a Venezia.

