La Vita in Diretta oggi non va in onda: perché, il motivo del cambio di programma su Rai 1 (Di martedì 7 dicembre 2021) La Vita in Diretta oggi – 7 dicembre 2021 – non va in onda. La Rai ha infatti stravolto il palinsesto di questo martedì per lasciare spazio alla Prima della Scala 2021 (Macbeth) che andrà in onda dalle ore 17,45 alle ore 21,50 (alle 19,40 il TG1). Cambi di palinsesto che hanno travolto il programma di Matano. Al suo posto infatti andrà in onda oggi è un altro giorno – Aspettando la serata inaugurale del Teatro Alla Scala. Ma vediamo la programmazione di Rai 1 per la giornata (o meglio, pomeriggio) di oggi, 7 dicembre 2021: Ore 14: oggi è un altro giorno Ore 15,55: Il Paradiso delle Signore Ore 16,45: Tg1 Ore 16,55: Tg1 Economia Ore 17: Che tempo fa Ore 17,05: oggi è un altro giorno

