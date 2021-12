GF Vip, Sophie delusa da Gianmaria: “Dopo il bacio non si è più fatto vedere” (Di martedì 7 dicembre 2021) Il bacio appassionato che Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni si sono scambiati sabato scorso nella Casa del Grande Fratello Vip 6, durante la festa organizzata dagli autori, ha cambiato il loro rapporto. Anziché avvicinarsi, i due continuano a scrutarsi con sospetto e soprattutto l’ex tronista di Uomini e Donne si è detta delusa dal fatto che l’imprenditore campano sembri non calcolarla più di tanto. Di questo si è lamentata con l’amico Biagio D’Anelli. GF Vip, Kararina Raniakova rivela dettagli shock sul matrimonio con Alex Belli L'ex moglie dell'attore ha rilasciato un'intervista nella quale ha fatto delle rivelazioni che lasciano senza parole GF Vip 6, confidenze tra Biagio ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 7 dicembre 2021) Ilappassionato cheAntinolfi eCodegoni si sono scambiati sabato scorso nella Casa del Grande Fratello Vip 6, durante la festa organizzata dagli autori, ha cambiato il loro rapporto. Anziché avvicinarsi, i due continuano a scrutarsi con sospetto e soprattutto l’ex tronista di Uomini e Donne si è dettadalche l’imprenditore campano sembri non calcolarla più di tanto. Di questo si è lamentata con l’amico Biagio D’Anelli. GF Vip, Kararina Raniakova rivela dettagli shock sul matrimonio con Alex Belli L'ex moglie dell'attore ha rilasciato un'intervista nella quale hadelle rivelazioni che lasciano senza parole GF Vip 6, confidenze tra Biagio ...

