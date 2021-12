Calciomercato Monza, il colpo di Galliani: in arrivo un parametro zero (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Monza mette a segno un altro colpo di Calciomercato. Adriano Galliani punta a rinforzare la rosa a disposizione di Stroppa per puntare alla Serie A in maniera decisa dopo esserci andato vicino lo scorso anno. I colpi di mercato tipici dell’ex amministratore delegato del Milan si confermano anche a Monza. Questo nuovo calciatore arriverà infatti a parametro zero e si unirà alla squadra a partire da gennaio 2022. Ecco di chi si tratta e i dettagli dell’operazione di mercato. Calciomercato Monza, il colpo a parametro zero È Gaston Ramirez il grande colpo del Monza delle ultime ore. Adriano Galliani ha infatti raggiunto un accordo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Ilmette a segno un altrodi. Adrianopunta a rinforzare la rosa a disposizione di Stroppa per puntare alla Serie A in maniera decisa dopo esserci andato vicino lo scorso anno. I colpi di mercato tipici dell’ex amministratore delegato del Milan si confermano anche a. Questo nuovo calciatore arriverà infatti ae si unirà alla squadra a partire da gennaio 2022. Ecco di chi si tratta e i dettagli dell’operazione di mercato., ilÈ Gaston Ramirez il grandedeldelle ultime ore. Adrianoha infatti raggiunto un accordo ...

