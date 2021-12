Caduta Libera: ecco la vincita mozzafiato di Michele Marchesi (Di martedì 7 dicembre 2021) Al programma di Canale 5 “Caduta Libera” oggi, 7 dicembre 2021 Michele Marchesi vince la somma di 70.000 euro Nel quiz show di “Caduta Libera” in onda tutti i pomeriggi con la conduzione di Gerry Scotti, oggi, 7 dicembre, Michele Marchesi arriva a vincere 70.000 euro. POTREBBE INTERESSARTI: Sonia Bruganelli si scaglia contro Miriana Trevisan: “La sua coerenza” Michele Marchesi a Caduta Libera (FONTE: SCREEN)Nel gioco finale dei Dieci Passi il presentatore invita il concorrente che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola. Qui il probabile vincitore dovrà rispondere correttamente a dieci domande in tre minuti. Marchesi in questa ... Leggi su ck12 (Di martedì 7 dicembre 2021) Al programma di Canale 5 “” oggi, 7 dicembre 2021vince la somma di 70.000 euro Nel quiz show di “” in onda tutti i pomeriggi con la conduzione di Gerry Scotti, oggi, 7 dicembre,arriva a vincere 70.000 euro. POTREBBE INTERESSARTI: Sonia Bruganelli si scaglia contro Miriana Trevisan: “La sua coerenza”(FONTE: SCREEN)Nel gioco finale dei Dieci Passi il presentatore invita il concorrente che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola. Qui il probabile vincitore dovrà rispondere correttamente a dieci domande in tre minuti.in questa ...

