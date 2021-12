Austria, lunedì fine lockdown per vaccinati, resta per i no vax (Di martedì 7 dicembre 2021) In Austria il lockdown finesce lunedì per i vaccinati e guariti, mentre proseguirà per i no vax. Lo ha annunciato il cancelliere Karl Nehammer. Il 13 dicembre per gli immunizzati apriranno non solo i ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) Inilsceper ie guariti, mentre proseguirà per i no vax. Lo ha annunciato il cancelliere Karl Nehammer. Il 13 dicembre per gli immunizzati apriranno non solo i ...

