Antitrust | nasce il forum Ue-Usa sulla regolamentazione di Big Tech

Leggi su formiche

(Di martedì 7 dicembre 2021) Si rafforza l’intesa tra gli organisulle due sponde dell’Atlantico. Oggi la commissaria europea per la concorrenza Margrethe Vestager è a Washington per un incontro con la giovane e agguerrita leader della Federal Trade Commission, la trentaduenne Lina Khan, scelta personalmente dal Presidente Joe Biden per portare avanti la crociata regolatoria contro Big. Per Vestager si tratta del secondo viaggio statunitense nel giro di poche settimane. A fine settembre era a Pittsburgh per il lancio ufficiale del Consiglio commercio e tecnologia (Ttc) tra Ue e Usa, un’infrastruttura di confronto costante attraverso cui i partner transatlantici possono parlarsi ed eventualmente coordinare le rispettive posizioni su temipressanti, dalle catene di produzione ai semiconduttori e l’intelligenza artificiale. Il Ttc è uno dei ...