Meteo Roma del 06-12-2021 ore 06:10 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Meteo e ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino precipitazioni a nord-est con neve fino a quote collinari sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio in serata residui fenomeni sul Triveneto con neve ancora a quote collinari ancora sotto il sole ma con nuvolosità in aumento al centro al mattino molto nuvolosità in transito ma con piogge solo sul Lazio zona interna e dell’Abruzzo al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata pioggia intensa e temporali in arrivo sulle regioni tirreniche variabilità assoluta altrove neve in Appennino fine 1500 metri a sud tempo instabile al mattino con piogge sparse temporali tutto sui settori meridionali di Puglia e Calabria e Sicilia Orientale al pomeriggio che nomini in estensione è quasi tutti i settori più intensi su quelli tirrenici in serata si rinnovano condizioni ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021)e ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino precipitazioni a nord-est con neve fino a quote collinari sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio in serata residui fenomeni sul Triveneto con neve ancora a quote collinari ancora sotto il sole ma con nuvolosità in aumento al centro al mattino molto nuvolosità in transito ma con piogge solo sul Lazio zona interna e dell’Abruzzo al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata pioggia intensa e temporali in arrivo sulle regioni tirreniche variabilità assoluta altrove neve in Appennino fine 1500 metri a sud tempo instabile al mattino con piogge sparse temporali tutto sui settori meridionali di Puglia e Calabria e Sicilia Orientale al pomeriggio che nomini in estensione è quasi tutti i settori più intensi su quelli tirrenici in serata si rinnovano condizioni ...

Advertising

JosJavierLuque3 : RT @Roma: Mattina nuvoloso per velature e stratificazioni anche compatte, pomeriggio poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medi… - Roma : Mattina nuvoloso per velature e stratificazioni anche compatte, pomeriggio poco o parzialmente nuvoloso per strati… - lttltrtl1 : fino a due giorni fa metteva pioggia ma da quando giacomo ha programmato il suo viaggio a roma le nuvole sono scomp… - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - quartomiglio : INIZIO SETTIMANA sotto la NEVE: torna la DAMA BIANCA nel LAZIO con freddo invernale -