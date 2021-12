L' asse centrista fa paura Conte rinuncia al seggio

(Di lunedì 6 dicembre 2021) L'ex premier non si candiderà alle suppletive di Roma per la Camera Renzi e Calenda avevano minacciato di scendere in campo per fermarlo di ETTORE MARIA COLOMBO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : asse centrista

Quotidiano.net

L'ex premier non si candiderà alle suppletive di Roma per la Camera Renzi e Calenda avevano minacciato di scendere in campo per fermarlo di ETTORE MARIA COLOMBOVoto negativo che potrebbe anche consolidarsi visto lo scontro all'orizzonte tra l'areae ... Contrario all'Pd - Conte anche PiùEuropa, con il segretario Benedetto Della Vedova che ...L’ex premier non si candiderà alle suppletive di Roma per la Camera Renzi e Calenda avevano minacciato di scendere in campo per fermarlo ...Intervista di Affari a Osvaldo Napoli (Coraggio Italia): "Il centro non è una somma di voti, ma può nascere solo dalla sottrazione di veti" ...