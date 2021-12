Fedriga, presidente del Friuli Venezia-Giulia, sotto scorta per le minacce dei no-Vax (Di lunedì 6 dicembre 2021) Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia, è stato messo sotto scorta. Dopo decine di lettere minatorie ricevute e scritte sui muri da parte dei no-Vax, l’esponente della Lega che ricopre il ruolo centrale di presidente della Conferenza delle Regioni, è stato preso di mira per le sue posizioni sulla necessità di accelerare con la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Massimilianodella Regione, è stato messo. Dopo decine di lettere minatorie ricevute e scritte sui muri da parte dei no-Vax, l’esponente della Lega che ricopre il ruolo centrale didella Conferenza delle Regioni, è stato preso di mira per le sue posizioni sulla necessità di accelerare con la L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

chetempochefa : 'Qualcuno ha paura di fare il vaccino, io ho molto più paura che mio figlio prenda il covid. ' Presidente delle Re… - msgelmini : Massima vicinanza al presidente @M_Fedriga che sta guidando con grande saggezza la Conferenza delle Regioni in ques… - fattoquotidiano : OGGI AL VIA | Il presidente del Friuli-Venezia Giulia, che guida anche la Conferenza delle Regioni, è stato più vol… - TgrRaiFVG : Il presidente della Regione FVG, Fedriga, scortato dopo le nuove minacce di morte da ambienti no vax. - marcoranieri72 : RT @ElGusty99523701: Il martire della salute... Mavedideannatteneaffanculo va... 'Minacce a Fedriga dai No vax, presidente delle Regioni s… -