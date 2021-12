Come funziona l’algoritmo di TikTok e perché sembra che ci rubi il tempo

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Un documento interno ottenuto dal New York Times racconta alcuni dei segreti dell’app, che ha un solo obiettivo: tenere le persone all’interno della piattaforma il più possibile. L'azienda: "Metrichela retention o ilspeso non sono fattori considerati nelle...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Come funziona

IL GIORNO

Ma a Google abbiamo chiesto anche delucidazioni sufare alcune cose legate alla pandemia :caricare il green pass,prenotare il vaccino,si ottiene il green pass e...Quando può andare in pensione un militare? I limiti di età: cos'è ela cd. 'finestra mobile' Al raggiungimento dei 65 anni di età (limite di età ordinamentale fissato dalla legge), ...Uno dei nodi che avrebbe potuto far saltare il banco della Manovra del 2022 è in via di scioglimento. Dal giro di vedute e confronto, ieri in ...L'aggiornamento iOS 15.2 sblocca finalmente una delle novità più attese su Apple Music. Ecco di che cosa si tratta e come funziona ...