Ancora un tragico lutto per la Regina Elisabetta: addio a Fortune Fitzroy (Di lunedì 6 dicembre 2021) Morta Fortune Fitzroy, amica della famiglia reale e Ancora un altro lutto per la Regina Elisabetta da quando otto mesi fa è morto il suo compagno, il principe Filippo. La Regina Elisabetta ha perso una delle sue amiche più care, Fortune Fitzroy, la duchessa di Grafton, morta venerdì all'età di 101 anni. POTREBBE INTERESSARTI: Servizi segreti americani: basi navali cinesi nell'Atlantico Morta Fortune Fitzroy, la "Mistress of the Robes" della Regina Elisabetta (fonte: gettyimages)La duchessa, nota anche come Ann Fortune Fitzroy, ha servito la famiglia reale come "Mistress of the Robes" per l'intero ...

